La gloria de concluir

El lunes, día de San Vicente mártir, comenzaron las obras en la Estación de Autobuses. Si los arqueólogos excavasen en el solar hallarían restos del legendario Calvario y rascando aún quizás encontrasen un cementerio. El Calvario –para los más jóvenes—fue el campo de fútbol que precedió al Helmántico. Se pensó en trasladarlo a Salas Bajas, pero finalmente se alzó en la Carretera de Zamora. En el Calvario se echaron tardes muy emocionantes hasta que el campo ya no dio más de sí y se decidió su cierre, y ahí comenzó la historia de la Estación de Autobuses, cuya inauguración vino a coincidir, más o menos, con la muerte del Caudillo: Franco murió en noviembre y la estación se inauguró en diciembre, con la presencia del ministro, Salvador Sánchez Terán, diputado después por Salamanca. De nuevo, para los más jóvenes, Franco era el del medallón de la Plaza Mayor que hace unos meses fue descolgado; el resto, en la Wikipedia. Dos años más tarde, la estación fue testigo del entierro de Serafín Holgado, abogado laboralista del sindicato Comisiones Obreras, asesinado en la trágicamente llamada Matanza de Atocha. En sus alrededores hubo mucha, mucha tensión aquel día, que al final el sentido común de unos y otros consiguió que no fuese a más. Esta semana se celebran los 41 años de aquella matanza; el viernes se presenta un libro de Francisco Naranjo, presidente de la Fundación Abogados de Atocha; y el sábado se realiza la ofrenda floral en la sepultura de Serafín. También estos días se recuerda al líder de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, que muy pocas semanas después de morir Franco y de salir él mismo de la cárcel se presentó en Salamanca. De alguna manera comenzaba ahí la denostada –por algunos—Transición. A la democracia, se entiende. Si se rasca, la historia de la Estación de Autobuses da para mucho, como la colección de viejos autocares que adorna el bar de los andenes.

Era, pues, el día de San Vicente y le faltó esto para presentarme en el Cerro de San Vicente a felicitar a Cristina Alario o Carlos Macarro, arqueólogos que siguen allí profundizando en búsqueda de nuestros orígenes. Los que tapó el monumental monasterio de San Vicente, luego destruido por los cañonazos de la Guerra de la Independencia. Es tanto lo que hay que se le llama ya "parque" arqueológico. Quiero creer que cuando terminen las excavaciones, el edificio construido para museo de Salamanca comenzará a ejercer de ello. Un cerro vinculado a nombres como el de César Morán, José Muñoz Partearroyo, Nicolás Benet o Maluquer de Motes; en fin, que no hay arqueólogo o aficionado a la antigüedad que no haya puesto su mirada en este teso donde comenzó todo. La historia de Salamanca, quiero decir.

