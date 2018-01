Así le dijo, compartiendo urinario, un periodista ya prostático, que meaba gota a gota, a un joven Campmany, entonces de chorro amazónico: Desengáñese usted, joven, algún día comprenderá que es preferible orinar a fornicar. Siempre aparece un dómine que desencanta. En el disco duro retengo el conocido del Conde de Saltillo a Mihura : Desengáñese, don Eduardo, en España ya no quedan más que dos ganaderías de postín, la mía, de toros mansos y la suya, de bueyes bravos.

La vida proporciona demasiados desencantos. Cuando estos asesinos de las ilusiones se acumulan, hemos llegado a la madurez. Los más lacerantes son, sin duda, los desengaños amorosos, que han suministrado munición para textos formidables —hace dos siglos y medio el de aquella precursora del feminismo, María de Zayas—; hermosos poemas, como algunos de Bécquer; y canciones doloridas, en forma de bolero —ay, la perfidia de su amor—, muchos tangos —"el lamento del cabrón"—, o rancheras —que solían incluir una cogorza llorona—. Aunque me quedo con el mejor álbum de Bob Dylan —no acabo de creer que pronto estará en Salamanca en carne mortal—, aquel titulado "Blood on the traaks" (algo así como "sangre en las huellas"), el desahogo de la hemorragia emocional, insoportable, que sin duda le costó el divorcio de su esposa Sara, que él naturalmente desmintió.

