El PP tiene un problema

E L problema de la sanidad en Castilla y León, estimado consejero, no es exclusivamente de Salamanca porque los salmantinos seamos unos quejicas provincianos a los que nos encantan los agravios comparativos y, sobre todo, con Valladolid. No. Lo que ocurrió el sábado en la manifestación de Valladolid demuestra que con la sanidad no se puede jugar y que al menos la gestión hace aguas por todos los lados y en todas las provincias, la excepción sea tal vez Valladolid.

La percepción que tienen los pacientes de Salamanca dista mucho de ese notable que le otorga el barómetro sanitario a Castilla y León. La listas de espera son las peores de la Comunidad y seguramente no por culpa de los responsables sanitarios, sino porque el Complejo asistencial de Salamanca tiene el título de nivel cuatro, pero solo el título, porque la realidad es que ni en infraestructuras ni en medios humanos puede competir con otros centros sanitarios de estas características. A la Consejería de Sanidad le ha interesado durante los últimos años que a Salamanca cuanto peor, mejor (Mariano Rajoy dixit).

Se ha consentido que se ocultaran pacientes en vergonzosas dobles listas de espera y que cada jefe de servicio hiciera y deshiciera a su antojo sin ningún tipo de control. A los gerentes solo se les exigía que no plantearan problemas en Valladolid porque no había dinero. Las obras del hospital nuevo se paralizaron con excusas bastante poco creíbles. La pelota se hizo tan grande que ya no hay forma de enderezar las cosas si no es con una fuerte inyección económica para que se pueda operar y hacer pruebas diagnósticas mañana, tarde y noche. Pero para eso hace falta escuchar a los profesionales y hacerles un poco más de caso. Ah, y por supuesto elegir a los mejores jefes de servicio, no a los más sumisos ni a los que menos reivindicaciones plantean.

Es verdad que la sanidad que tenemos en España en general y en Castilla y León en particular, es de las mejores del mundo, pero eso no impide que haya problemas de gestión importantes que se podrían solucionar solo con buena voluntad, equidad, sentido común y con un poco de humanidad, una palabra que se ha perdido en los último años en el ámbito sanitario.

El consejero de Sanidad ha demostrado hasta el momento que es un buen fajador y que asume las críticas con elegancia, pero ha tomado decisiones erróneas, empezando por el nombramiento de gerente regional de Salud, Rafael López, que ha dejado huella —y por cierto no la mejor- allá por donde ha pasado. Zamora, Salamanca€ Por eso no creo que le suponga ningún problema de conciencia dejar una herencia envenenada al PP de Castilla y León si Alfonso Fernández Mañueco ganara las próximas elecciones autonómicas.

Solo hay una cosa en la que estoy de acuerdo con el consejero: la protesta obedece a intereses electorales. Con una puntualización: si no hubiera ciudadanos y profesionales descontentos con la gestión de la sanidad, los partidos que están en la oposición no podrían utilizar este asunto como arma de destrucción contra el Gobierno de la Junta y, sobre todo, contra el partido que sustenta al ejecutivo.

