La historia de cada día

Hace un año por estas fechas, mediado enero, compré en una librería de la calle Brocense, un libro del prestigioso historiador hispanista norteamericano Stanley G. Payne, titulado algo pretenciosamente : "365 momentos clave de la historia de España". Un mediano volumen donde el escritor repasa, día por día, eventos o sucesos que considera reseñables de nuestra historia, algunos muy remotos y otros sucedidos hace solo unos años. Guerras, coronaciones, nacimientos de personajes ilustres, acontecimientos deportivos, crímenes populares, todos se relatan ajustados a la cronología del calendario.

Debo confesar, vulnerando mi propia intimidad, que tengo el libro al alcance de la mano en el cuarto de baño y lo primero que hago cada mañana, mientras visito el sanitario con rutinaria costumbre, es leer el capítulo correspondiente del día de la fecha y así empiezo la jornada con un bagaje ilustrado que ya me da que pensar. Por ejemplo el día de hoy, 22 de Enero, destaca Payne que tuvo lugar en 1926 el primer vuelo del avión Plus Ultra, que cruzó desde Huelva hasta América de un tirón. Y así día tras día reseña en un par de páginas, los sucesos que considera más sobresalientes, sea la batalla de Las Navas de Tolosa, la derrota de Trafalgar o el nacimiento de don Pío Baroja.

El libro es una miscelánea muy entretenida, que remata cada capítulo con un breve anecdotario en negritas, en el que anota algunas consideraciones curiosas o pintorescas sobre la efemérides del día que trata. Que es, un suponer el 26 de Marzo, pues destaca que en esa fecha de 1978 se celebró el primer Aberri Eguna en la legalidad y que el PNV invitó a senadores estadounidenses de Idaho a la fiesta, por ser este Estado destino migratorio de muchos pastores vascos. Que el 29 de abril, cuenta Payne, el pirata sir Francis Drake atacó Cadiz tal día de 1587. Y le peló, según sus propias fanfarronadas, las barbas al Rey de España, que era nada menos que Felipe II, que por cierto no parece fuera fácil de dejarse afeitar por el enemigo, y así día tras día hasta completar el aforo de los 365 del año.

