Un diamante aún por pulir

El turismo es fuente de riqueza y un caramelo que nadie puede rechazar en pleno siglo XXI. Hay que desterrar de una vez por todas esas mentalidades ancestrales, especialmente en las zonas rurales, que consideraban a los turistas casi como una amenaza. ¡No quiero que la piscina natural del pueblo se llene de forasteros!, he llegado a escuchar en alguna que otra ocasión. Por no hablar de los que ahuyentan a los senderistas, a los que ven prácticamente como pequeños monstruos que recorren los caminos de su terruño. O los que directamente te dan con la puerta en las narices cuando quieres visitar una determinada iglesia, castillo o palacio. Eso sigue sucediendo en el año 2018 y es inexplicable.

El problema es que muchos siguen relacionando el turismo con la imagen de la playa de Benidorm abarrotada o con una masa ingente de personas bajando de varios autobuses y convirtiendo las calles de un pueblo en la Gran Vía madrileña. Tranquilos. Si hay un concepto que se asocia cada vez más a este sector es el de "sostenible". El turismo ya no es un virus abominable que todo lo arrasa. Dudo incluso que alguna vez lo fuera, salvo casos puntuales. Pero ahora más que nunca la sostenibilidad está por encima de todo. Después de dar este fin de semana un paseo por Fitur en Madrid te das cuenta de que hay un sinfín de ejemplos de proyectos turísticos que han devuelto la vida a determinados pueblos y comarcas. Y eso en Salamanca y Castilla y León nos interesa, y mucho.

Nuestra Región se enfrenta actualmente al mayor reto de su historia, la despoblación. Castilla y León se desangra y parece que nada de lo que se hace es eficaz para retener a nuestros jóvenes. El problema es que ya no es suficiente con retener, empieza a ser imprescindible atraer. Da gusto ver a emprendedores en el medio rural que están desarrollando iniciativas en forma de alojamientos, rutas por almazaras o bodegas, actividades de turismo activo... Pero por desgracia aún son muy pocos.

Cada vez más visitantes se rinden año tras año a los encantos de ciudades como Salamanca, Ávila o Segovia. Monumentalidad, gastronomía, excelente ambiente, cercanía con Madrid y buenas campañas de promoción son las claves. Nada que objetar. Pero los verdaderos diamantes por pulir están fuera de esas urbes.

Centrándonos en Salamanca, a día de hoy las Arribes del Duero son unas perfectas desconocidas para muchas personas que, sin embargo, se maravillan con el Cañón del Sil gallego. Las piscinas naturales son terreno "exclusivo" de los lugareños, mientras en Cáceres se convierten en auténticas playas de interior con un ambiente asombroso. Si visitas Miranda del Castañar o Monleón la puerta de sus castillos te recibe cerrada a cal y canto, mientras en las Aldeas Históricas de Portugal todas las fortalezas son visitables de forma gratuita. Algunas de las más maravillosas rutas de senderismo están apenas señalizadas con montoncitos de piedras, mientras en Asturias se encuentran excelentemente marcadas con hitos y paneles. Son solo algunos ejemplos, pero hay muchos más y no solo en Salamanca.

