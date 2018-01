Dos bromas y media

Lo advirtió el gran Jean Delacour: la lastimosa reputación que tienen en occidente los ricachones árabes, cataríes, dubaidíes, kuwaitíes, etc., es inmerecida, injusta. Al menos en la cosa de la ecología. Los árabes han contribuido decididamente a la lucha contra la contaminación: han puesto todos sus pozos de petróleo en el desierto.

Las valoraciones injustas abundan: Bob Dylan apenas dio importancia a su premio Nobel de Literatura (se lo otorgó en 2016 la Academia Sueca). De hecho, el norteamericano no se molestó en asistir a la ceremonia pública de entrega de los galardones. ¿Por qué? Fuentes generalmente mal informadas me lo aclaran: el hombre estaba escocido por la íntima certeza de que nunca conseguiría superar el casting para participar en su programa de televisión favorito: ´Operación Triunfo´. ¿Cómo iba él a competir con esos chorros de voz, esos gorgoritos, esos estiramientos melódicos, esos agudos registros vocales? El amargo regusto de Dylan solo se aliviaba con la idea de que el 24 de marzo de este año se haría realidad un antiguo sueño suyo: actuar en Salamanca para dar brillo a la conmemoración del VIII Centenario de la Universidad. Del Gerdes Folk City en el West Village neoyorquino al Multiusos Sánchez Paraíso. Casi na.

