Santos de frío

Ha sido difícil ver a nuestros políticos en casa esta semana por culpa de FITUR. Allí han estado vendiendo los atractivos de sus respectivas localidades, ganándose a los turistas con jamón, vídeos y folletos y haciendo de todo: la fotografía de Javier Iglesias en moto no tiene precio. Lo del jamón es infalible, como bien saben nuestros Jesús Merino, Tanacho Carrasco o Silvestre Sánchez Sierra. Allí donde la gente ve un pernil y un cortador allá que se va, como si no hubiese un mañana. Hasta las celebrities acuden a la llamada de nuestro jamón, como en otras ocasiones el jamón ha acudido a su llamada, previo pago, naturalmente. Confieso que también soy muy de turismo de pernil. No se entiende el turismo actual, tan concurrido de foodies, sin la gastronomía ni esta sin Instagram. La moda, hoy, es hacer fotos al plato y subirlas a internet sin recordar de qué es ni interesarse por el sabor, lo que me recuerda, que al cerrar FITUR, esta tarde, abre Madrid Fusión, mañana, a donde acudimos de la pezuña de nuestro bendito cerdo. Por cierto, me vino a recordar Jesús Málaga que en Salamanca tuvimos nuestros cerdos de San Antón, vinculados a los frailes de San Antonio Abad, que regían un hospital cerca de San Esteban. Iban de gratis por la vida estos frailes por orden del rey, como cuenta en su libro "Rincones de la Historia de Salamanca", donde se muestra una fotografía de la estatua de San Antón que puede verse en la fachada de San Esteban.

San Antón ha sido uno de los santos de la semana, con sus rifas, rondas, procesiones y bendiciones, como lo ha sido San Sebastián, celebrado ayer en Ciudad Rodrigo o Sorihuela, y como lo será San Vicente, que mañana festejan los de Cabrerizos, después de competir en el tradicional lanzamiento de boina, llamado a ser modalidad olímpica. San Sebastián tiene su escultura salmantina en la Plaza de Anaya, obra de José de Larra, en lo que fue capilla del Colegio de San Bartolomé, que no hay que confundir con el "Bartolo", que se levantó sobre la iglesia de San Bartolomé de los Apóstoles y quizá sobre el Colegio de la Magdalena. Larra, el escultor, fue discípulo de José de Churriguera; de hecho, se casó con su hermana, Mariana de Churriguera, y se vinieron a vivir a Salamanca atraídos por el trabajo en la Catedral y sus jamones.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más