No les tenemos envidia

Donald Trump es la demostración viviente de que este mundo en el que habitamos está hecho a prueba de catástrofes. La tierra ha superado el primer año de mandato del presidente norteamericano sin que haya estallado la tercera guerra mundial, que no es poco. Los agoreros que pronosticaban la hecatombe a cuenta de las salidas de pata de banco de Flequillo de Oro han visto cómo fallaban sus previsiones, y no porque Trump haya dejado de poner todo su empeño en cumplir las más disparatadas de sus promesas.

En unos casos, no le han dejado, en otros, le ha salido el tiro por la culata, y, en general, su reinado no está siendo peor para los estadounidenses que los de algunos de sus predecesores más ilustres, que embarcaron a su país en guerras calamitosas o permitieron incubar crisis financieras de gravísimas repercusiones en todo el mundo.

Cumplido el año, Míster Tuit no ha lanzado ninguna bomba atómica en Corea del Norte ni ha matado más que unos miles de yihadistas y civiles adyacentes, en línea con sus predecesores. Es verdad que tiene al planeta tierra tiritando, siempre al borde del precipicio, con sus bravuconadas y sus insultos a cuanto mandatario se le pone a tiro. Pero de momento, ahí está, con el dedo en el gatillo pero sin apretar.

Todos los días cruza un par de ´lindezas´ con su colega Kim Jon-un, de vez en cuando injuria gravemente a algún país llamándole agujero de mierda, cada semana saca a Estados Unidos de algún organismo internacional y todos los meses cambia de personal de confianza, con la única excepción de su hija Ivanka, que la debe de estar reservando para la traca final.

