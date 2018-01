¿Qué nos pasa con Portugal?

Reconozco que yo no soy el más indicado para escribir de asuntos relacionados con Portugal, dada mi dependencia emocional e histórica con el país "irmão", pero no me queda más remedio, pues es mi responsabilidad, que seguir insistiendo en que "la salida al mar" de Salamanca, y de todo el corredor del Oeste español, exceptuando Pontevedra y Huelva, es Portugal. Qué bonito: nuestra salida al mar.

Sin embargo, por alguna razón que no alcanzo a comprender, en Madrid, en Valladolid, o en Salamanca, estamos empeñados no en dar la espalda a Portugal; nos empeñamos en algo aún más grave: estamos firmemente decididos a ignorar a Portugal.

Hoy felizmente no hay fronteras y las grandes empresas españolas capitalizan una buena parte de la vida económica portuguesa, pero a los ojos de los españoles, Portugal sigue siendo una anécdota geográfica en la que hablan algo parecido al gallego, donde se come bien, abundante y a buen precio, y donde tomar un café excelente por 60 céntimos mientras que en España pagas 1,40 euros por una taza de agua de fregar en el 90 por ciento de los bares€

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más