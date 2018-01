Nobles gestos

El futbolista Juan Mata, internacional por España en dos mundiales, cuyo padre jugó en la Unión Deportiva Salamanca, milita en el Manchester United y ha sido protagonista esta semana en Inglaterra por un noble gesto deportivo. Allí le dicen fair play : disputando un balón en el área contraria, cae en aparente penalti, pero se levanta, va decidido al árbitro y le pide que no lo pite, que no ha existido falta alguna. O sea, como esos otros futbolistas que juegan en nuestra liga, autores de insultos, pisotones, escupitajos, codazos alevosos y hasta algún mordisco al adversario, y que por si fuera poco simulan habitualmente haber sufrido penalti, marcándose "piscinazos", que sin duda ensayan para dotarlos de verosimilitud. Por ejemplo Godín, del Atlético Madrid, o Suárez, del Barcelona. No tienen gestos deportivos sino aspavientos inmorales.

Hay precedentes, como el de Fowler, del Liverpool, en 1997. Al árbitro le pareció que había sido arrollado por el portero del Arsenal y pitó la pena máxima. Como no le habían hecho falta, Fowler intentó inútilmente que el árbitro se volviera atrás de su decisión, y no fusilaran al guardameta inocente. En gesto que aún recuerdo, destacado en los años cincuenta, el galés Charles, en un mano a mano con el portero contrario, tiró deliberadamente el balón fuera de banda, para que el defensa al que había driblado (y quedó tendido y lesionado) fuera atendido. Esos valores deportivos, que precisamente defiende el Marqués del Bosque —nuestro querido Vicente—, son desgraciadamente insólitos.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más