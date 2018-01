Ministerio de la Soledad

El jueves saltaba a todos los medios de comunicación a nivel mundial que la primera ministra británica, Theresa May, creaba una Secretaría de Estado, dependiente del Ministerio de Cultura, Deporte y Sociedad Civil, para tratar el problema de la soledad, que afecta a más de 9 millones de personas, jóvenes y mayores, en el Reino Unido.

Theresa May indicó que se trabajará con los diferentes actores relacionados con el problema para crear una estrategia de gobierno. "Quiero enfrentar este desafío para nuestra sociedad y para que todos tomemos medidas con el objetivo de hacer frente a la soledad que sufren los ancianos, los cuidadores, los que han perdido a sus seres queridos, las personas que no tienen a nadie con quien hablar ni compartir sus pensamientos y experiencias", dijo.

Se estima que la mitad de las personas de 75 años o más, cerca de dos millones en el Reino Unido, viven solas, muchas de ellas sin relacionarse con gente durante días e incluso semanas.

Este ojo que observa no deja de valorar la capacidad de los ingleses para reaccionar, de manera pionera, frente a los problemas que luego serán abordados por el resto de la sociedad occidental. En toda Europa asistimos a una situación similar y que empeorará en los próximos años.

En esta parte del mundo en la que vivimos, la soledad se va a convertir en la nueva peste negra y si no se toman medidas, seremos testigos de un terrible azote al sistema social hasta ahora conocido. Estamos, por primera vez en la Historia, ante este axioma: "Si no eres rentable, no existes".

