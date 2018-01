Cuando habla alguien con flui- dez y expone con claridad sus ideas y conocimientos suele decirse que se expresa como un libro abierto. Es una forma de decir que aquello que comenta la persona que habla se entiende con facilidad, que diga lo que diga y como lo diga llega a quienes le escuchan y se enteran de lo que les cuenta. Por este dicho se deduce que un libro es un almacén de sabiduría que cerrado no aporta nada a nadie, limitándose a ser un objeto de adorno en el mejor de los casos porque en el peor ni eso, sin embargo abierto es un flujo de enseñanza para aquellos que quieran aprender y se esfuercen en leerlo.

El pasado martes se presentó un libro sobre la fachada de la Universidad, un libro más sobre un mismo tema. Cuando un tema no da mucho de sí se agota rápido, por eso, volver a escribir sobre él obliga forzosamente a repetirse al no poderse sacar más de donde no hay, que no es el caso de este tema, el de la fachada de la Universidad, sobre la que se ha escrito y hablado muchísimo hasta ahora y de la que con toda seguridad, desde ahora, se seguirá escribiendo y hablando sin la necesidad de repetirse, porque da tanto de sí que no se agota.

Manuel Gómez Moreno escribió de ella en su catálogo monumental y la definió como "joya del Renacimiento salmantino y fuente de inspiración para muchos en su siglo" quedándose corto, ya que ha seguido inspirando durante los siglos posteriores, al menos hasta hoy, porque cualquier libro que se escribe de la fachada es obra de un inspirado por ella, en este último caso de dos, pues dos han sido los autores de "Yo, la fachada de la Universidad de Salamanca": Pablo Andrés Bravo y María Eugenia Bueno Pastor, que entre ambos han hecho algo distinto a lo mucho ya hecho con anterioridad por otros sobre este mismo tema, que no es que se exprese [la fachada] como un libro abierto, es decir, como uno más de los muchísimos que hay tirados por todas partes, sino que se expresa como el Libro que es, bellísimo, Libro que empezaron a escribir hace quinientos años, de una sola página abigarrada de contenido, toda ella arte cargado de mitología, de historia, de mística, de filosofía, de significación..., de mucho trasfondo que imprime misterio y produce irresistible atractivo, manantial y chorro inagotables de enseñanzas a la vista de todos aquellos que se acerquen a ella y la contemplen con capacidad de leer lo que allí está escrito, que no todos los que la contemplan la tienen, contentándose con encontrar la rana, porque para éstos vista la rana, vista la fachada.

Sin embargo no hay en todo el lienzo un solo centímetro cuadrado vacío de sabiduría, nada está puesto donde está por azar y todo ello significa, dice o sugiere por sí mismo algo, algo que se complementa y se suma al conjunto, que salta a la vista cuando es la propia fachada la que habla de sí misma y cuenta su vida con erudición, sencillez y amenidad, características compatibles todas, ya que la una no quita a las otras, y con la claridad no de un libro abierto, sino del Libro abierto, porque eso es esta fachada: el Libro, lo ha sido siempre y lo seguirá siendo, que permanece abierto desde que se escribió hace cinco siglos y que por tener una sola página no hay manera de cerrar.

