Y Rivera eligió Guijuelo

Y entre tantos estands de la feria de Turismo, Albert Rivera eligió el de Guijuelo para hacerse la foto. Quizás tuvo algo que ver que ayer no estuviera el alcalde de la localidad, Julián Ramos, y que sin él, el estand estuviera lleno, como cada año, pero no de tantos políticos del Partido Popular como en otras ocasiones.

Total, que el líder de Ciudadanos vio el camino más que despejado para probar el jamón de Guijuelo y, de paso o como principal prioridad, hacer campaña de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Ciudadanos ni siquiera pudo presentarse la pasada legislatura en Guijuelo por falta de candidatos y el Ayuntamiento es un feudo "popular", con 9 de los 13 concejales de este partido.

La imagen de Rivera en el estand de Guijuelo refleja el paso al frente que ha dado Ciudadanos después de su éxito en Cataluña y en las encuestas para asaltar feudos del Partido Popular. Rivera se movió ayer por Fitur a sus anchas, recorrió España de estand a estand, y captó la atención de los periodistas, porque ahora mismo está en su mejor momento político, por mucho que pésimas encuestas previas a las pasadas generales también le hubieran augurado un resultado semejante al que prevén que tendría ahora.

Por si hubiera dudas sobre sus intenciones, el líder de Ciudadanos reiteró su negativa a cederle un diputado al PP para que formara un grupo parlamentario propio. Su discurso lo justifica en que no quiere cometer ningún "fraude" -hábil salida para un partido que presume sobre todo de limpieza- pero todo parece indicar que Ciudadanos ha dejado de actuar con la clave de lograr lo mejor para Cataluña -que fue lo que le dio los votos a Arrimadas, además de su carisma y su falta de mochila política- para hacerlo en clave nacional y no dar aire al que ve como gran rival en las elecciones generales.

Mientras, Rajoy sigue sin rentabilizar el sacrificio electoral que hizo por convocar las elecciones catalanes pensando como presidente del Gobierno, dando prioridad a reducir al máximo el conflicto social, y no como presidente del PP, porque ya sabía que los resultados de su partido en ese momento, tras el corto espacio de tiempo que había transcurrido desde la aplicación del 155, no iban a ser buenos.

Rivera estuvo en la feria de las sonrisas, que es Fitur, durante la misma jornada que Juan Vicente Herrera y Alfonso Fernández Mañueco, aunque ambos para promocionar el turismo en Castilla y León y Salamanca y no la candidatura del PP.

Este año, a diferencia de otros donde es más complicado "vender" algo nuevo, Salamanca ha tenido la fortuna de contar con el enorme atractivo de la celebración de los 800 años de la Universidad de Salamanca.

Este acontecimiento captó la atención de los Reyes de España en su visita a Fitur, igual que de otras muchas personalidades, y el Ayuntamiento ha sabido aprovechar su tirón para promocionar la ciudad con la imagen del VIII Centenario en las principales estaciones. Si el año pasado fue extraordinario para Salamanca en cifras turísticas, 2018 se presenta también inmejorable para la capital porque ha renovado por completo su oferta turística, vuelve a contar con la promoción de Alvia y Renfe y tiene a su favor que España está de moda, como segundo país más visitado del mundo.

