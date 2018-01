La moda del teletrabajo

Yo soy uno de los afortunados que ha probado eso del teletrabajo, vamos lo que viene a ser trabajar desde casa. La verdad es que hoy en día cada vez son más los casos en los que se puede aplicar esta fórmula, puesto que con el ancho de banda que nos ha traído la fibra óptica (que fijo que dentro de nada nos parecerá ridículo) podemos perfectamente desempeñar muchas actividades en nuestra residencia. Es más, es muy frecuente que las video llamadas sustituyan a las reuniones, incluso con gente emplazada en la misma ciudad, por el tema del ahorro de tiempo en los desplazamientos.

Claro, si seguimos pensando en eso de ahorrar tiempo y tener la oficina cerca de casa, nada mejor que tenerla no cerca, si no dentro de casa. Todos conocemos a alguien que vive en alguna de las grandes ciudades de España como Madrid, Barcelona (¡Viva Tabarnia!) o similar, que tiene que emplear cerca de una hora para llegar a su puesto de trabajo.

Por otro lado las nuevas empresas, aquellas punteras y a las que la mayoría de los trabajadores aspiran, nos sorprenden con medidas como salas para siestas, espacios abiertos, permitir llevar a la mascota al trabajo€ Y así tratan de conseguir que las oficinas tengan un tono más hogareño. Qué cosas.

Y en estas, cuando estábamos despistados, viene Puchi (Puigdemont para los no inciados) y pide que le dejen trabajar desde casa, pero oye que cada uno vive donde quiere, en Bruselas, por ejemplo, que el pobre Puchi tiene a la puerta de casa al Cobrador del Frac y no es plato de buen gusto que te reclamen las deudas, y mucho menos que tengas que pagar por ellas, que ya no es que "la pela sea la pela" es que la trena es la trena.



