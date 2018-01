Pujol, Mas y un tinto del Penedés

Tras superar una supuesta neumonía a finales de año, Jordi Pujol padre recibe en una impresionante mansión propiedad de su hijo Josep (en La Tour de Carol,Francia), a Artur Mas, tras su reciente dimisión como presidente del PdeCat. La animada charla transcurre frente a unos vasos de un excelente tinto del Penedés.

-¿Qué tal, don Jordi, ya se recuperó de esa neumonía?

-Estoy perfectamente, Arturito. Lo de la neumonía fue un poco de cuento. Es que en Navidades se come muy bien en el hospital, y además, como estás ingresado, no tienes que invitar a toda la familia a cenas y comidas. Yo hago el paripé casi todos los años y me ahorro una pasta. Pero estoy como un toro. Ya sabes, "Qui té salut i llibertat és ric i no ho sap" (El que tiene salud y libertad es rico y no lo sabe).

-Pues he venido a verle en cuanto he tenido tiempo, después de dimitir ya de todo, porque estaba hasta el gorro... quería decir ¡hasta la barretina!

-Ay, Arturito, hijo, ya veo que has decidido pasar a segundo plano como yo. Me alegro por ti, porque no son tiempos para exponerse ante las cámaras. Pero oye, a este Puigdemont no se le puede dejar solo: tienes que seguir guiándole, por más que te desprecie en público.

-Don Jordi, lo sigo intentando, pero el Puchi no me coge el teléfono, y menos ahora que he tenido que dimitir. He visto la que le ha caído a nuestro común amigo Millet y a los otros y ya estaba viendo venir a por mí a los Mossos, o a la Guardia Civil, que es peor. Si no abandono, me trincan por lo del referéndum, o por lo del tres por ciento. O por todo ello.

-El cuatro, Arturito, el cuatro por ciento, que el tres se nos quedaba muy corto. Pero mira, chiquet, es que no sabéis torear. Recuerda cómo me libré yo del caso Banca Catalana€ Cuatro mentiras bien dichas, y a correr. Que ya sabes lo que dice el refrán: Tot home que vol mentir, gran memòria ha de tenir (Todo hombre que quiera mentir, gran memoria debe tener). No te puedes dejar coger, hombre.

-Lo de Banca Catalana fue un escándalo, don Jordi€

-Sí, pero se tapó, como debe ser. Lo arreglé con Felipe, cuando Felipe era un político con altura de miras, y no ahora, que se ha vuelto un españolista de mierda. Y lo de mis herencias y mis fraudes a Hacienda, ya lo ves, todo parado y empantanado en los juzgados, como debe ser, ejem. Tengo a toda la familia a salvo, disfrutando de la vida con nuestros millones en las cuentas ocultas. Lo que dice el proverbio, On vas diner? Allà on n´hi ha més. (¿A dónde vas, dinero? Adonde hay más). Y vosotros, pardillos, habéis dejado que os embarguen las sedes del partido por cuatro perras, que sois muy torpes.

-Ya, don Jordi, pero también ustedes, los Pujol, han sufrido y están en el punto de mira. Que su hijo Jordi se ha pasado una temporada en Soto del Real a pan y queso.

-Me ha salido uno tonto, qué le vamos a hacer. Tan torpe es el niño que he tenido que tirar de unos ahorrillos para pagar el medio millón de fianza y traerlo a casa por Navidad. Él ha dicho que los amigos y tal, pero la pasta viene del colchón, tú ya sabes, como siempre, ejem.

