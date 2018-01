Ni están ni se les espera

En recuerdo de Dolores O´Riordan

El martes por la tarde escuché en es.Radio parte de una entrevista al alcalde de un municipio, creo que segoviano, que se quejaba de que a pesar que los pueblos pueden aportar futuro y salidas profesionales, la realidad es que muy pocos apuestan por quedarse en ellos. Me gustó su tesis, pues es mi tesis, que resumo: en España en esto, como en casi todo, mucha tontería, mucho brindis al sol, mucha ecología y mucho antitaurino suelto, pero la realidad es que a toda esa gente que no le quiten ni su sucio todo-terreno diésel, ni sus hortalizas con código de barras, ni su ciudad, cuanto más grande mejor€

Pero lo que verdaderamente importa es que Castilla y León tiene su principal y más grave problema en la despoblación (unida a su extensión), problema del que se habla mucho pero por el que no se hace nada, salvo lo de siempre: tirar el dinero. El citado alcalde se quejaba de que se destinan desde hace años grandes recursos por dotar de vida a los pueblos, y nada se ha conseguido, señal de que lo que se hace, o no se hace bien, o no se controla, o las dos cosas.

A los jóvenes, además, les hemos enseñado la puerta de salida, a huir con la cantinela de que aquí, en Salamanca por ejemplo, no hay nada que hacer (no digamos en un pueblo), y la gente, mucha gente, se va€ a malvivir a Madrid o a vivir la "aventura" de Londres, es decir, una guía práctica para sobrevivir en el planeta€

