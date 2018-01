El canto del gallo

Hoy es el día de la primera gran puesta en escena de este nuevo capítulo del show independentista, hoy es el día del pleno constituyente que tendrá como escenario el Parlament de Cataluña y como protagonistas a los elegidos el pasado 21-D. Como esto lo escribo la víspera, paso de largo del tema a la espera de acontecimientos. Hoy es el día, además, de San Antón, patrono de los animales que llaman irracionales, pero que actúan y se comportan con talento y criterio más acertado que el de un porcentaje bastante considerable de esos otros animales que alardean de ser racionales pero que a la hora de la verdad ni les mueve la inteligencia ni la dignidad ni nada noble, cayendo en el desamparo, a merced de sus torpezas, sus vanidades y sus consecuencias que acabamos pagando todos, no solo ellos, y en ocasiones a precio mucho más alto que ellos.

Un año más la tradición se centra en el entrañable acto de bendecir a los animales y a él me uno con el recuerdo a ese gallo que hace unos días me sacó del sueño llevándome a una realidad olvidada desde hacía medio siglo o más, siendo este el tiempo que no oía cantar a un gallo. Fue un toque de diana que me llenó de nostalgia al oír que aún hay gallos que cantan al amanecer. Cualquiera de pueblo que lea esto se preguntará con toda lógica que en qué mundo vive quien esto escribe. Pues eso mismo me pregunto yo.

