¿Buen padre y maltratador?

No escribo este artículo en contra de los hombres buenos, ni de los buenos padres, ni eximo de culpa en él a las madres que utilizan a sus hijos como moneda de cambio. Pero sí lo hago, con el corazón encendido, contra los maltratadores. Y también contra la ineficiente justicia que parece que los ampara más de la cuenta. Más allá de que no es posible saltarse las leyes vigentes a la torera y de que por desgracia en el caso de los matrimonios mixtos, con padres de dos nacionalidades hay veces que el país de uno (en este caso España) se queda pequeño en potestades, lo cierto es que hay circunstancias en las que parece imposible plegarse a lo que impone la legalidad. A saber. Caso Juana Rivas. Una mujer española que se casa con un italiano y tiene dos niños (españoles, pese a lo que diga el marido). Se trata de una mujer presuntamente víctima de maltrato que abandona a su pareja, llevándose a sus hijos. ¿Por qué lo hace? Porque tiene miedo. Sencillamente. De que la dañen a ella o a sus hijos. Detengámonos aquí. ¿Alguien piensa que un maltratador puede ser un buen padre? Un hombre que daña a la madre de sus hijos y más si lo hace en presencia de ellos, ¿puede ser un buen padre? ¿Alguien pondría la mano en el fuego por un maltratador y se atrevería a asegurar que nunca causará dolor a sus hijos? ¿El propio maltrato de la madre no causa dolor a los niños? Sinceramente creo todas estas preguntas llevan a la misma respuesta: un hombre acusado de maltrato no puede ser un buen padre y, por lo tanto, no puede estar solo con sus hijos solo. Ni tener la guardia y custodia ni estar con ellos sin vigilancia.



