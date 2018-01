Vivir sin trabajar

He vivido toda mi vida sin trabajar", aseguró hace algún tiempo Carmen Martínez-Bordiú en un programa de televisión. Cuanto menos una falta de respeto para aquellas personas que se desloman por sacar adelante a una familia. Pero lo más sangrante no es que alguien haya gozado de los mayores lujos sin dar un palo al agua. El problema es quién pronunció esa afirmación. Hablamos de la nieta de Franco y de una de las cuestiones que la Transición no supo o no quiso resolver.

Cuando a dos días para acabar 2017 conocíamos la noticia de la muerte de Carmen Franco, hija del dictador, a muchos se nos vino a la cabeza una pregunta. ¿Por qué esta familia mantuvo intacto un apabullante patrimonio que debía corresponder única y exclusivamente al Estado? No quiero caer en la demagogia izquierdosa de que los Franco no merecían ni un plato de lentejas y deberían haber sido despojados de absolutamente todo. Tampoco me gusta entrar a valorar las decisiones que se tomaron en la Transición con la mentalidad del año 2018. Sin haber vivido aquel momento, me considero un defensor ferviente de un proceso ejemplar que ahora algunos quieren mancillar y tirar por tierra. Con sus errores y virtudes, se hizo lo que se pudo hacer y lo mejor posible. Y no cabe duda de que ahora sería imposible repetirlo. Pero una cosa fueron las decisiones políticas y de organización territorial y otra qué se hacía con la riqueza que Franco generó a costa del sufrido pueblo español.

Esta semana pasada hemos conocido la triste noticia del cierre de Interviú. Detrás de sus tías en bolas había cada semana un buen puñado de reportajes de investigación del más alto nivel periodístico. Uno de ellos se publicó en 2005 y hacía un repaso de todas y cada una de las posesiones que Franco legó a su familia. Cuando el dictador presumió en 1969 de haberlo dejado todo "atado y bien atado", creo que más bien se refería al blindaje de su patrimonio. Gran parte del mismo lo puso a nombre de su hija Carmen. Con la llegada de la democracia, esta cuestión se convirtió en tabú y se apartó. Hablamos del manido Pazo de Meirás, pero también de pisos en el barrio de Salamanca, un palacio de caza en Córdoba, fincas y chalés en Guadalajara, propiedades en Miami, edificios enteros en Madrid y así un largo etcétera. Los Franco supieron vender, comprar, invertir y especular con total impunidad para mantenerse hasta la fecha como una de las familias más asentadas del país. Actualmente contarían con una fortuna que ronda los 500 millones de euros, según el periodista y escritor Mariano Sánchez. Las juergas, el alcohol y los lujos han corrido durante décadas a costa de todos. Salvo investigaciones como de Interviú y voces críticas en algunos ámbitos, nadie dijo nada. Se prefirió mirar para otro lado.

