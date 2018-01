El paso del tiempo

En el Mercado Central, delante de pescadillas, rapes, almejas y gambas me cruzo con José Adrián Cornejo, presidente de cofradías, hermandades y congregaciones, que me asegura que la Semana Santa ya está ahí, provocándome cierto sobresalto, pero es cierto, está ahí, sobre todo a quienes ya se nos pasa el tiempo volando. Cornejo pertenece a la misma categoría que los se dedican al diseño y la moda, que tienen la cabeza un año por delante de los demás; así, Fely Campo, Imelda Sánchez o Concha Ceballos, tres diseñadoras de referencia local, ya están enredadas en sus talleres en las propuestas del año que viene, con este recién iniciado. Supongo que a los madridistas les pasará algo parecido, que ya están pensando en la Liga que viene. Ayer escuché en el desayuno a un merengue que el mundo se acaba, que es el fin del mundo; lo proclamaba sobre las crónicas deportivas. Ya sabe que yo desconfío mucho del apocalipsis y el fin de los tiempos por haber estado a punto varias veces y luego haber visto que todo se diluía. Algún día se romperá el cántaro. Total, que sí, que ya está ahí mismo el carnaval, el miércoles de ceniza, la cuaresma y en nada hay que llevar la túnica y el capirote al tinte. Y sobre todo esto me quedé reflexionando cara a cara con una merluza con pinta de no sobrevivir a la fiesta de San Antón, que es este miércoles, aunque algunos la hayan adelantado.

En el Mercado Central suelo acordarme de Domingo Hernández de Maceras, que fue cocinero del Colegio Mayor de Oviedo y publicó en 1607 "Libro del Arte de Cocina", que fue todo un superventas y un recetario de referencia para su época. Entonces, el Mercado Central no existía como tal, pero sí un mercado que ocupaba la actual Plaza Mayor y alrededores. Hernández explica cómo guisar pescado cecial, ranas, barbos, peces, anguilas, congrios, lampreas, atunes, sábalos, besugos, sardinas, meros, salmones, langostas y naturalmente merluza, que para los curiosos diré que explicaba que se daba "cocida con mostaza y aceite, con perejil, y pimienta, y naranja; también se puede dar rebozada como el cecial€" Luego habla de albondiguillas y cubiletes o empanadas. Tal variedad sólo se explica por el ingenio que hay que sacar cuando la mayor parte del año vas a tener prohibido comer carne. Sorprende que todo ello se pudiera encontrar en un mercado tan alejado del mar, pero parece que era así. El estado en el que se encontraba ya era otra cosa y de ahí esa profusión de especias para los guisos de pescado. En cualquier caso, no debían comer mal aquellos colegiales. Quizá sería bueno recordar en este 2018 del Octavo Centenario estas cosas del comer universitario, desde las relacionadas con los comedores colegiales, a las hambrunas y penurias, pasando por las artes de la picaresca para salir adelante€Hay material.

