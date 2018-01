Aunque no es cosa de cargarle el mochuelo –perdón, el estornino– al alcalde, la espesa nube de estórnidos que al apagarse el día llega a La Fuente de San Esteban, se ha hecho viral y tiene en vilo a todo el pueblo. Es caer la noche y aparecer los pájaros en retumbante aquelarre, descargando con tantas ganas los vientres, que hay quien habla de haber sentido encima un "diluvio fecal". Nadie osa asomarse al balcón para ver fulgir las estrellas. Las jovencitas ya no cruzan con su donaire de fiesta la plaza. Las ventanas están cerradas a cal y canto. Todo porque en la noche están los estorninos, chillando como fieras corrupias y excretando, de tal manera, que da pavor y asco. Sin hablar de cómo las pestilencias se agravan cuando llueve, que es caer el agua y ponerse a cocer los tufos. Sin hablar de los estropicios en fachadas, tejados, toldos y balcones, dado el alto poder corrosivo de las deyecciones.

Confieso que a esta poeta le duele hablar así. Mayormente cuando son tantos los pájaros que anidan en su poesía. Pero los pájaros de los poetas son ruiseñores, pintos y otras avecillas que amablemente vienen a la ventana, cantando sin ciscarse y sin meter miedo. Sí, es azul hoy la noche / y por mis ojos se arrastran pájaros / que traen la luz y la música / de las cumbres más hermosas e infinitas. Les aseguro que cuando escribí estos versos, no estaba pensando en las noches de estorninos de La Fuente de San Esteban, lo más parecido a las noches de la casa de los horrores. Algunos vecinos han instalado altavoces con cantos de rapaces, incluso de cacatúas y otras aves tropicales; otros, hartos, tiran petardos desde el balcón. Pero los pájaros se han acostumbrado al carnaval.

