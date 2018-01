'El Chicle'

Dicen los entendidos que un cigarro tarda en desaparecer entre uno y diez años. Un chicle alrededor de cinco. Ciertamente deberían tener cuidado los consumidores de ambos productos cuando se deshacen de ellos. Alrededor de quince mil especies sufren las consecuencias de los descuidos humanos a la hora de deshacernos de estos restos sobrantes de manera indiscriminada, descontrolada y a veces inconsciente.

No es que me haya dado a mí hoy por la vena ecológica, creo que la naturaleza es sagrada y por el bien de todos deberíamos tener conciencia y aportar nuestro granito de responsabilidad cuidando el medio ambiente. Hoy más bien, me ha dado por pensar en lo pegajoso que resulta un chicle y lo pegajosas y estirables, si se me permite la expresión, que pueden ser algunas noticias. El caso de Diana Quer y el ya archiconocido ´Chicle´, han dado mucho juego a los distintos medios de comunicación, resultando por momentos insufrible el trato que se da a la noticia. He tenido la suerte de poder leer la prensa gallega durante todos estos días, las portadas tenían siempre un espacio relevante para dicho suceso, las páginas de interior ahondaban hasta la saciedad en el caso, llegando por momentos a producir empacho. Me da la sensación que muchas veces la noticia, de tanto estirarla, deja de ser noticia. En ocasiones uno se pregunta el por qué y la manera de aparecer la noticia y tristemente la única respuesta que uno vislumbra es: es lo que vende.

