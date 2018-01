Hoy se habla de visibilidad queriendo señalar la frecuencia con la que aparece en los medios (incluidas las redes sociales) un determinado asunto. En este sentido, la visibilidad de Cataluña ha resultado apabullante durante los últimos tiempos. Lo que hoy se llama visibilidad se llamaba no hace tanto "agenda mediática".

También las feministas reclaman (y obtienen) mayor visibilidad para sus problemas o reivindicaciones, que van desde la "violencia de género" a la "brecha salarial".

Ocurre, sin embargo, que al cargar la mano ideológica sobre cualquier asunto (femenino o no) se suele ir a pique la objetividad y si alguien quiere hacer "visible" cualquier análisis objetivo sobre, por ejemplo, esos problemas femeninos, corre el riesgo cierto de ser lapidado, tachado de negacionista o, con más frecuencia, de machista. Se habla, por ejemplo, de que España sufre la "lacra de la violencia machista" cuando lacra es –según el DRAE- el "vicio físico o moral que marca a la persona que lo tiene". Por lo tanto, "lacra" no puede aplicarse nunca a una sociedad entera.

