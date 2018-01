Microestupideces de Sánchez

Don ´No es No´ sigue asombrándonos con propuestas que confirman nuestra sospecha de que su ignorancia es cósmica, ocurrencias que apuntan tal desconexión de la realidad que su alienación comienza a competir con la de Puchidemont en su exilio entre mejillones.

Tras acogerse a un nuevo impuesto a la banca copiado de Podemos y que ya no defiende ni Pablo Iglesias, porque no serviría más que para recaudar unos cientos de millones de euros que acabaríamos pagando los impositores, ahora Pedro Sánchez ha alzado la bandera de la Seguridad Social, en una batalla a la que llama a los militantes como si fuera la tercera guerra mundial.

No solo no tiene ni idea de cómo funciona la banca, sino que el líder del PSOE tiene la desfachatez de acusar al Gobierno de Mariano Rajoy de haber vaciado la caja de reserva en la que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero dejó 67.000 millones de euros, como si el PP hubiera tirado del fondo para gastárselo en prebendas electoralistas como el cheque bebé, el plan E o los 400 euros de propina. Olvida míster ´No es No´ que la única manera de evitar la ruina de la Seguridad Social es crear empleo, y fue el inefable Zapatero quien llevó a España al abismo del paro galopante y el déficit brutal. El agujero de la Seguridad Social, ahora mismo al borde de la quiebra, solo se tapará manteniendo el actual ritmo de reducción del paro y de aumento de cotizantes, un mérito que no se debe precisamente al derroche zapateril sino al férreo control de las cuentas públicas del dúo Rajoy/Montoro.

