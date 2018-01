Devociones

Salamanca hechiza, dijo Cervantes, pero la fachada rica de su universidad abduce a todo aquel que se aproxima a ella, siempre y cuando haga más que intentar descubrir la rana, como denunciaron Unamuno o Laínez Alcalá, o quizás ambos. La fachada sigue siendo en muchos sentidos un misterio a pesar de los esfuerzos de investigadores, como la parisina Paulette Gabaudan, esposa de Luis Cortés, que también tuvo alguna aproximación al misterio. No creo que nunca acabemos de conocer todo lo que dice esta fachada, que de vez en cuando se asoma a la actualidad, como estos días con la novela de Luis García Jambrina o el libro que se va a presentar de Pablo de Andrés y María Eugenia Bueno Pastor. A de Andrés, arquitecto, le presenté otro libro sobre ella, que era el segundo que escribió sobre la fachada, y ya entonces dejó caer que quizá lo siguiente fuese una novela. Entre números, proporciones, filosofías, religiones o mitos, Pablo de Andrés hizo un libro para leer con calma y sabiendo que no sería posible digerirlo del todo, como la obra tampoco digiere la cantidad de cajas con documentación recopiladas por el arquitecto. Otros libros también han intentado explicar lo que dice esa fachada a partir del famoso bicho, que algunos hemos tenido la suerte de ver muy, muy de cerca con motivo de la restauración. La cita será este martes en la Sala de la Palabra del Liceo y promete emociones muy fuertes, como las que vivieron los escolares el viernes al tener cerca a Vicente del Bosque en un acto sobre la marca "España", que fue una llamada a aprender para emprender. No pareció impresionar mucho a los escolares que estuviesen muy próximos el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, o el de Freixenet, José Luis Bonet, por ejemplo, para quienes la marca "España" puede estar más vinculada a la conquista de triunfos deportivos, al éxito de nuestros deportistas fuera, que al de empresas y empresarios: están en la edad. Pero para todo hay que trabajar mucho. Supongo que con el tiempo esta percepción tan simple irá cambiando, como cambia también el concepto de celebrity. Mi celebrity del día fue Gloria Lomana, esposa de Josep Piqué y autora de uno de los libros de moda, "Juegos de Poder", una novela que quizás alguien lleve al cine por su historia y su ritmo.

