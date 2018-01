TABARNIA Y BITCOINS

¿Que ignora ambos términos?. No me extraña. En estos tiempos que vivimos, tan acelerados, tan imprevistos, tan faltos de lógica...la vida cambia y surgen actividades o modalidades linguísticas a las que no estamos acostumbrados. TIEMPOS MODERNOS como se decía en el lejano siglo XX. Porque seamos realistas: la sociedad se renueva a tal velocidad que a muchos nos cuesta adaptarnos ya sea en el ámbito de la política, de la economía o de cualquier otra actividad.

Ultimamente me han intrigado las dos palabras con las que encabezo esta colaboración. La primera ha surgido en el ámbito de la política; la segunda en el de la economía. Y lo que parece ahora un tanto insustancial puede acabar transformándose en algo de suma importancia.

Pero vayamos por partes. El recurrente problema catalán que, además de proporcionar un severo dolor de cabeza al Gobierno le ha acompañado con un descalabro notable en las urnas, sigue con una creatividad política envidiable. ¿Cual es el fundamento de Tabarnia? Algo tan simple que resulta poco comprensible que no haya surgido antes. El esquema sería: dado que el sistema electoral de Cataluña prima a los nucleos rurales, menos propicios a la modernidad, sobre las circunscripciones más pujantes como Barcelona y Tarragona y, si seguimos la lógica de los del "proces", habría que posibilitar una consulta para saber si esos territorios pueden separarse del resto. Siguiendo el esquema independentista el razonamiento parece correcto pero... !qué lío!. Tanto que, aplicado a toda España los reinos de Taifas medievales son todo un adelanto sobre el arrebato presente. ¿Cómo se llamaría el nuevo Estado: Tabarnia. Los inventores de la cuestión deben frotarse las manos y al resto se le habrán puesto los pelos de punta.

