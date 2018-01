Pita, que nieva

Tráfico no está dispuesta a que vuelva a repetirse el atasco por la gran nevada de la AP-6 y ante el anuncio de la llegada de tres borrascas que recorrerán la provincia hasta el lunes, se ha puesto manos a la obra y ha lanzado su propuesta de obligar por "ley" a llevar en el coche un "kit" de supervivencia, vayas por un camino de cabras o por autopista.

Así, si hay problemas y un coche se cruza, el conductor previsor y obediente tendrá la opción de sacar su silbato y dedicar una pitada a la concesionaria de la autopista, al Gobierno o a quien estime conveniente, incluso a la mismísima altura de la de al Rey en la final de Copa.

Si la espera se prolonga sin rescate y alguno accede a poner música fuerte, pueden salir de los coches sus ocupantes con las linternas, que por algo son obligatorias, e imaginarse que están en un concierto porque todo tiene su utilidad en situaciones extremas.

Y si hay hambre, a por la barrita energética, aunque el despistado que sea poco viajero y lleve con ella meses o años en el maletero del coche sabe que tendrá reservas, pero también que no habrá papel suficiente en toda la autopista para salvar las consecuencias. Total, que en el "kit" que propone Tráfico y que ha borrado por el cachondeo general, hay graves deficiencias porque, a la evidencia constatada de que falta papel higiénico, se unen, ya puestos, las carencias del sillón orejero, el generador, un buen braserito y, por supuesto, el microondas para calentar el chocolate y los churros.

Eso sí, con el original "kit" de 18 utensilios propuesto por Tráfico y en el que, por supuesto, no podía faltar un traje de color amarillo, se evitaría, no cabe duda, el colapso en la AP-6, por lo que se aconseja a Tráfico su aplicación inmediata.

