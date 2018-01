La hora de Ciudadanos

El resultado de las elecciones de Cataluña puede interpretarse en términos estrictamente autonómicos, pero pocos se quedan ahí. Pese a lo que diga el PP, parece que se le ha abierto a Ciudadanos una oportunidad única, que en política no suele repetirse, y tiene que ver con sus posibilidades de gobernar en términos nacionales. Es cierto que eso se plantearía si las elecciones generales fueran a corto o medio plazo, pero no hay que olvidar que su convocatoria anticipada depende de Rajoy y este tiene instintos variados mas no le veo con tendencias suicidas, por lo que, a no ser que se produjera una situación límite, el partido de Rivera tendrá que armarse de paciencia y esperar a dar el zarpazo en las próximas elecciones autonómicas y municipales. ¿Lo conseguirá? En buena medida depende del propio PP.

Si el partido que gobierna España no afronta la crisis política que está viviendo desde su fracaso en toda regla en Cataluña el 21-D, estará comprando todas las papeletas de la rifa para perder el poder. Lucidez y autocrítica serían las condiciones imprescindibles para abordar el reto, acompañadas de dimisiones varias de los responsables de la catástrofe, en vez del silencio cobarde en que se han encerrado quienes hasta hace poco alardeaban ¿de qué? Reconocer que prácticamente casi todo se hizo mal frente a la deriva independentista, que faltó imaginación, que se careció de anticipación ante los problemas que surgían, que hubo pusilanimidad cuando se reclamaba audacia y valor, y a la vez coger el toro por los cuernos, pues el partido no se ha acabado aunque lo parezca y vienen tiempos complicados, y estar a la altura o volver a las conductas mostrencas e inmovilistas será el ser o no ser del PP. Porque si algo no están dispuestos a perdonar sus electores es ver al Gobierno impávido mientras se deshace la nación.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más