Gastronomía de invierno

Nos abrimos paso entre la nieve, la lluvia, el viento y el frío hacia el día de San Antón, patrono de los animales, pero también entre mascadas. Todo comenzó con el Perrero de Nava de Francia el último día del año y sigue este fin de semana con la famosa Bufa de San Antón en Aldeadávila de la Rivera, que no es sino una mascarada, una fiesta de máscaras y disfraces, como la que se vive estos días en Cataluña. La cara de Puigdemont, Puchi, puede romper todos los registros este carnaval que viene, y su historia será alimento para las comparsas y chirigotas. Puchi anda por la vida como si llevase encima una bufa, que no es sino el trastorno que se vive por el exceso de alcohol. Sí, como una borrachera. Y lo peor es que, en su caso, es contagioso. Las máscaras representan a monstruos, espíritus que asustan o fenómenos incómodos, terrores, al fin. Todos ellos se alimentan de la noche, y si algo abunda estos días es, precisamente, noche, y todo vale para ahuyentar los miedos y despertar a la luz para que salga en nuestra ayuda. Si algo falta en Cataluña es luz.

Ya está en marcha la bendición de los animales, me confirma Ángel Ferreira, que es uno de los convocantes de esta fiesta que su padre, Eleuterio Ferreira, rescató en Salamanca. Un año más, tendrá lugar junto a la escultura de San Francisco de Venancio Blanco, con sus pajarillos. Todo tipo de animales domésticos –incluidas pitones e iguanas—reciben la bendición del fraile con los deseos de larga y feliz vida. Con demasiada frecuencia comprobamos qué bestias somos los humanos y qué civilizados son los animales. Blanco, como hombre de campo, conoce de cerca y muy bien a los animales y por eso los retrata con precisión. De nuevo habrá que recordar el bestiario salmantino, que comienza en la rana o el toro, y finaliza en la mitología.

