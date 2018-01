Contra el nuevo centralismo

Decía Alfonso Fernández Mañueco el pasado lunes en Valladolid que el PP de Castilla y León está "más vivo" y "con más ganas de trabajar que antes", al tiempo que llamaba a los "valientes" a ganar las elecciones municipales y autonómicas de 2019. Eso es tanto como decir que antes de su llegada a la presidencia del partido la formación que entonces lideraba Juan Vicente Herrera estaba más muerta y tenía menos ganas de trabajar. Una patada en la espinilla del actual presidente de la Junta, aunque sea desde el cariño.

Quizás sea cierto. Hay síntomas de que algo importante está cambiando en el partido y quizás no es tanto el mayor o menor entusiasmo de los simpatizantes como la concepción misma de la organización. De un Partido Popular atrincherado en la sede regional se está pasando a una concepción coral, donde las provincias son escuchadas y no son los cuatro amiguetes de Valladolid los que imponen al resto su visión de la política.

Si Mañueco aplastó a Antonio Silván en las primarias del año pasado no fue tanto por haber recibido las bendiciones del ´aparato´ de Génova 13, sino por haber sabido conectar con el descontento de las provincias respecto a la tiranía de la sede de María de Molina, que en realidad estaba teledirigida desde los despachos de la Junta.

Aparte de renovar el mensaje, ahora mismo decante y falto de gancho, y de la imperiosa necesidad de empezar a contar con los cuadros del PP de la Comunidad marginados durante años en favor de los fieles a Herrera, Fernández Mañueco ha asumido el reto de devolver al partido la sensibilidad con las reivindicaciones provinciales y de reconectar el aparato regional con las directrices del partido a nivel nacional.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más