Cada día, una razón

Cada día tengo al menos una razón para abandonar, para desaparecer voluntariamente sin dejar rastro€ Y detrás de mí que se queden unos y otras en su viejo mundo, viejo pero que creen nuevo, ¡el último grito!, porque tienen "Facebook" para "opinar" de comilonas, de viajes cutres y de odas a enfermedades varias, como si la enfermedad fuera ahora una artista de la talla de Grace Kelly€; que se queden en su podrido mundo, en su enfermo y corrupto Occidente€ que de ser bandera del bienestar y orgullo de la democracia, ha pasado, arrollando nuestras vidas y principios, a ser un faro fundido al grito de "!sálvese quien pueda!". Ya no hay mujeres y niños a quienes salvar -no sería igualitario-, y la democracia se ha vuelto oscura y maligna al servicio de los mediocres de izquierdas y de derechas, de "profesionales" que sólo venden humo, y de grandes compañías conectadas al mundo real a través de un teléfono de respuesta automática€ Si es tonto, marque Uno. Si tiene los ojos marrones, marque Dos. Para otros servicios, marque Tres€ o espere sentado€

Hay quienes, ante mi desazón en sesión continua, me consuelan diciéndome que me tranquilice, que esto "es así", que lo acepte: la corrupción, el terrorismo, la mentira, la informalidad, la delincuencia, el odio, la envidia, el desconocimiento, la irresponsabilidad, la falta de educación, la falta de higiene, la falta de gusto€

