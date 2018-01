A Inocencio Arias se le conoce por su oficio diplomático, su madridismo, ahora también por sus memorias, por su presidencia del Club Siglo XXI, no callarse casi nada y su característica pajarita, un recurso que me recuerda a Honoré de Balzac, que escribió de ella como parte de las costumbres parisinas que detalló en su La Comedia Humana. La pajarita es croata; se trata de algo que empleaban para unir el cuello de la camisa y adoptó la nobleza francesa. No hay película de James Bond en la que no aparezca con ella como parte del smoking. "Chencho" Arias estuvo en el Casino presentado su libro de memorias mientras fuera el termómetro se nos venía abajo y nadie acababa de asumir la responsabilidad del atasco madrileño, un asunto en el que la hemeroteca podría silenciar a muchos. Arias lució pajarita mientras uno pensaba cómo le sentaría a ciertos conocidos, como Bonilla, Jesús García, Javier Galán o el propio don Estella, anfitrión de la gala. Honoré de Balzac, uno de mis autores de cabecera, o de mesa, porque escribió también mucho y bien de gastronomía. Hay quien dice que alguno elaboró una especie de guía del esplendor gastronómico parisino con sus notas. También se dice que era un tipo austero, a pesar de todo, aunque cuando se desataba era capaz de llevarse al cuerpo cien ostras, doce costillas de cerdo, un pato a los nabos, un par de perdices asadas, un lenguado, entremeses, peras, café y licores, todo de una sentada y con pólvora ajena, es decir, sin pasar por caja ni aflojar el bolsillo, para alegría de la pajarita. Después de cenas así era capaz de escribir que "el glotón es el sujeto menos estimado de la gastronomía, porque ignora su principio elemental, que es el arte sublime de masticar". También hay lecturas que se mastican, como la del libro de Arias, como lo que dice en sus entrevistas.

