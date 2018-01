Hoy me he levantado muy temprano y me he sentado sola a mirar los zapatos relucientes y los paquetes junto a ellos. Hay cosas que reconozco y otras que no sé qué contienen, ni quien las puso. Miro envuelta en un silencio que me lleva a otro tiempo. La casa duerme. ¡Cómo olvidar el día de Reyes que el coche de capota llegó a mi vida o el hospital de la Señorita Pepis! Fue la primera vez que me sentí madre, con la responsabilidad de un niño que pasear por el parque o por mi casa; fue la primera vez que, con aquel fonendo de juguete, me sentí útil para ayudar a los demás. Eran tiempos de Reyes, eran tiempos de recibir, eran tiempos de juego, de día entero de pijama, de no querer separarte de "tus cosas" ni para almorzar, eran tiempos de arropar muñecos por la noche o de meterlos a escondidas en tu cama para que nada ni nadie se llevara tu bien preciado o para protegerles de un catarro, del miedo, del frío€

Este ojo que observa, en la nostalgia de un tiempo que ya es solo territorio de la memoria, se da cuenta de que la sabiduría de los padres es infinita, al recordar sentencias como "si Dios quiere en la vida dará tiempo a todo" y así es. Hoy contemplo la parte que, al hacernos mayores, nos da el día de Reyes.

