Los Reyes Majos

Cuando era pequeño pensaba que había algún país, o ciudad, o pueblo que se llamaba Oriente. Y es que claro, igual que la gente era de Salamanca, o de Madrid, ellos, los Reyes, eran de Oriente. Tenía sentido, al menos para mí lo tenía.

Y es que en el fondo se trata de eso, de que las cosas tengan sentido, de que todo cuadre, cada cosa en su sitio, en su momento y en su lugar. No debería ser tan complicado, o al menos no parecer serlo, pero, por cierto pocas cosas buenas suelen venir detrás de la palabra pero, parece ser que hay personas que se empeñan en complicarlo. Y en eso, la que es sin duda la reina, para nada maga, es la Alcaldesa de Madrid. La señora Carmena no ha salido de una y ya está metida en otra, con la brillante idea de poner Drag Queens en la cabalgata de Vallecas.

Si la idea era conseguir darle visibilidad en los medios a ese barrio, le ha salido redondo, de siempre se ha dicho que lo importante es que hablen de ti aunque sea bien. Pero (de nuevo con la palabrita) si es otro alarde más de progresismo mal entendido sería una pena. Por ahí no. Y veo a personas, personajes y colectivos varios reivindicando esta como una genial idea. Y es verdad que en la sociedad actual existen diferentes tipos de personas, de sexualidades, de familias y todo es lícito y correcto, aunque (un pero camuflado) lo importante es que sea el entorno adecuado. Por ejemplo ¿alguien vería correcto a unos obispos subidos en una carroza del orgullo saludando por Chueca? Ni los obispos, ni los vecinos del barrio estarían cómodos. No es su sitio.

