Poesía en la Sala de la Palabra

Solía decir don José Artero, el primer rector de la Universidad Pontificia, que en "En Salamanca, a los ocho de la tarde, das una conferencia o te la dan". En el tiempo del canónigo así era, en nuestros días se multiplican los actos culturales en la ciudad del Tormes. Hay días en que tienes que elegir entre dos o tres actos, se impone el tener que elegir y opto por el acto organizado por Pentagrama en la Sala de la Palabra, donde el salmantino y profesor en León de literatura José Luis Puerto, acudió el miércoles a darnos luz con su poesía donde puso bien claro que ser poeta era su forma de estar en el Mundo.

De Puerto conozco más su obra etnográfica. En el libro Tras las huella del P. Morán en la provincia de Salamanca, coordinado por mí en 2014, él participó con el trabajo: Andanzas serranas de P. Morán. Sin embargo, su obra poética sólo la conozco por referencias, así como su accésit al premio Adonais, el premio Gil de Biedma. Con Puerto me ha pasado como a don Quijote con el hijo del caballero del Verde Gabán, que cuando le recitó un soneto exclamó: "Bendito sea Dios, dijo don Quijote habiendo oído a don Lorenzo que entre los infinitos poetas consumidos que hay, he visto un consumado poeta, como lo es vuesa merced, señor mío, que así me lo da á entender el artificio deste soneto." Algo parecido me sucedió a mí cuando escuché la lectura de los poemas Rito de la despedida, que le había dedicado a su tía, maestra de las Hurdes, o el otro que recuerda al padre desaparecido. El poeta habla de las cosas sencillas, a los objetos cotidianos, a La ropa tendida, a La cucharilla que termina con los versos "A diario disuelvo/ Mi vida en lo que amo/ Nunca me faltará/ La mejor cucharilla/. Los poemas que leyó José Luis Puerto fueron aderezados con los motivos que lo inspiraron que actuaron como tiradores de los afectos del público asistente. Contó las primeras lecturas de teatro con Alfonso Sastre o Lauro Olmo, con la obra de La Camisa.