Vivir es perder. Siempre vuelve a mí esta frase de Ana María Matute, titular de una vieja entrevista -creo que en el diario "El País"- que tengo archivada en alguna parte y que aparece y reaparece como si fuera el terco anuncio de la Gran Verdad: vivir es perder. Y soy consciente de ello en cada uno de mis actos cotidianos, en cada atardecer, en cada minuto que se evapora en el reloj, en cada libro que se cierra, en cada beso que no se da, en cada tren que deja la estación€

Y ayer, viviendo, perdí a mi madre, me despedí de mamá en ese lujo espiritual que es la iglesia de San Marcos. No me lo puedo creer y no querré creerlo nunca. Sí, suena cursi, recuerda a una canción de "Mocedades", pero, ¿quién me cantará? La música será ahora monocorde y en mitad de alguna eternidad seré consciente de que no puedo oír, no puedo ver, no puedo hablar€ Mamá me lo dio todo, todo lo que recuerdo, y no encuentro lugar en el mundo donde guardarlo, ¿en la isla del tesoro quizá?

Ya no me cantará, ya no aparecerá en la pantalla de mi móvil "mamá", ya no veré desde la calle la lámpara encendida en su salón, ya no comentaremos los vaivenes políticos ni lo último que ha dicho Jiménez Losantos ("Juan Carlos ¿lo escuchaste esta mañana?"); tampoco nadie me informará en tiempo real de los valores del IBEX 35 ni me contará historias de los soldados alemanes que vivían en Aldehuela de la Bóveda.



