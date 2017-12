FRANCISCO DE VITORIA Y MARIANO ESTEBAN

No es la primera vez, y espero que tampoco sea la última, que escribo en LA GACETA de esa figura de primer orden tan vinculada a Salamanca que es Francisco de Vitoria. Leo en LA GACETA de ayer que la Universidad de Salamanca, a través de su vicerrector, Mariano Esteban, y la Autónoma de México se han unido para impulsar una cátedra en honor a este fraile dominico, sin el que no se puede entender el Derecho Internacional. Cuando algún amigo acude a Salamanca y me pide consejo sobre lo que hay que ver, yo siempre respondo con otra pregunta: ¿qué es lo que tienes previsto visitar? Su contestación incluye la Plaza Mayor, la Catedral (en general se desconoce que son dos unidas), la Universidad, la Casa de las Conchas y la ranita. Pocas veces citan a "Los Dominicos". Siempre insisto en que la visita a esta última iglesia (y añadidos) es obligada por varias razones. Por supuesto, las artísticas, porque su portada es una maravilla. Recomiendo que no se pierda el claustro y que se empape de la doctrina y el pensamiento de Francisco de Vitoria. Algunas de sus frases y sentencias que se pueden leer allí siguen plenamente vigentes cinco siglos después.

Y escribo esto desde Buenos Aires, viendo al frente el Cementerio de la Recoleta, donde está enterrada Evita Perón, y su correspondiente Iglesia, mientras asisto a la Undécima Conferencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que va a pasar con más pena que gloria, y a la que debería ser la recta final de las negociaciones entre la Comisión Europea y los países miembros de Mercosur para conseguir un acuerdo comercial de amplio espectro. Y puede que algún lector se pregunte qué tienen que ver estos hechos con Francisco de Vitoria.

