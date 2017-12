EL ADIÓS DE JOHNNY

Más que llamativa, nos está resultando tremendamente exagerada, desde un país como España tan poco afectuoso con sus artistas, la despedida que en Francia se le está dando al cantante Johnny Hallyday, tras su fallecimiento el pasado miércoles.

Hemos alucinado en colores contemplando esas imágenes y fotografías de la interminable comitiva fúnebre descendiendo parsimoniosamente en su homenaje por los Campos Elíseos hasta el Arco de Triunfo, con toda la amplia avenida atestada de gente que adoraba y llora la desaparición de un cantante que tanta compañía les hizo a varias generaciones de franceses desde aquellos primeros discos que editara a principios de los años sesenta. Nos apabulla toda esa parafernalia más propia de la desaparición de un auténtico héroe nacional a la que se suman todas las autoridades del estado sin distinciones políticas, igualmente presentes en la ceremonia religiosa celebrada en la Madeleine compartiendo asientos con la familia del cantante, su actual esposa y sus ex esposas junto al calor de actores, músicos y otras celebridades. Como también nos flipa ese elemento más tribal: la tropa de fans con chupitas de cuero que acostumbra a convocar el más canalla rock and roll, representado por ese medio millar de moteros presentes en el desfile, gente que más que idolatrarlo lo consideraban como uno de los suyos y ahora circulaba en su honor a lomos de sus queridas Harley Davidson.

Días atrás en un artículo publicado en el "El País", Loquillo, con quien grabó algún dueto, definía a Johnny Hallyday, para quien no lo conociese demasiado en España, como una especie de Bruno Lomas, también amigo personal del cantante francés. ¿Alguien recuerda en España como despedimos a Bruno a Lomas en 1990? "Ah, pero ya murió Bruno Lomas!" responderá alguno de esos que acudió a la firmita de los chavales de O.T.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más