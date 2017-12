Ni arte ni parte

Así avisa la instrucción de Kahn: "Para una lista de todas las cosas con las que la tecnología no ha logrado mejorar la calidad de vida de los humanos, pulse 3". Y es que la valoración social de la tecnología está varios peldaños por debajo de la que merece la ciencia. Es natural: la ciencia busca la verdad, y la tecnología, la eficacia. Pero la eficacia ¿para qué? ¿Para pulsar con pericia la tecla 3? Steve Jobs, el cofundador y presidente de Apple, aseguraba que él cambiaría toda la tecnología de su empresa por una tarde con Sócrates.

El arte es mucho menos controvertido que la tecnología. Por cierto, ´arte´ es la palabra con que los romanos tradujeron el griego ´téchne´ (que, a su vez, originó la voz ´tecnología´). Como es sabido, el arte no solo designa las manifestaciones humanas entroncadas con la estética, la comunicación, el espectáculo... Pienso hoy en el sentido que esa palabra acoge en expresiones como ´el arte de hablar correctamente´ (eso ha sido durante siglos la gramática), o como ´el arte de la guerra´ de Sun Zi (que revisó Maquiavelo), o, si me apuran, como ´el arte de amar´ (¿qué tal va la cosa, Ovidio?), o ´el arte de vivir´, o ´el arte de gobernar´.

