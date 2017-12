El invento de los frentes

Este invento de los frentes comunes entre presidentes autonómicos lleva largo tiempo en el candelero, y raro es el año que Juan Vicente Herrera no se alinea con algunos de sus colegas y vecinos para defender intereses comunes. Estas cumbres suelen producir fotos interesantes, con caras sonrientes y manos entrelazadas, aunque los resultados prácticos nos resultan desconocidos por el momento, dado que nadie se ocupa nunca de hacer balance.

El último de estos cónclaves reunió esta semana que agoniza a Herrera con sus homólogos de Galicia y Asturias, con quienes le une el empeño por evitar una reforma de la financiación autonómica que vuelva a penalizar a las regiones leales en detrimento de las separatistas.

El presidente de Castilla y León se ha buscado dos compañeros de fatigas de muy diferente calado y proyección. Mientras el gallego Núñez Feijóo se mantiene fuerte en su candidatura a suceder a Rajoy, si es que alguna vez se produce el relevo, el asturiano Fernández sobrevive arrinconado en el PSOE, en posición de pasar a la situación de feliz jubilado no tardando mucho, igual que el propio Herrera.

Lo bueno de estos encuentros y sus declaraciones institucionales consiguientes es que los presidentes se ponen estupendos y se siente felices pintando rayas rojas o colocando carteles de "No pasarán", o "Solo por encima de mi cadáver". Siguiendo la tradición, así lo hicieron Herrera, Feijóo y Álvarez para marcar su alianza ante la inminente negociación de los dineros que el Estado transferirá a las autonomías en los próximos cinco años. Los tres juraron y perjuraron que no admitirán un nuevo sistema financiero que no garantice suficientes recursos a las 17 comunidades autónomas, con independencia de su riqueza, "para que todos los españoles tengan acceso a las mismas prestaciones y con la misma calidad". Lo que no dijo ninguno de los tres es qué harán en el previsible caso de que Rajoy imite a Rodríguez Zapatero, que a su vez plagió a José María Aznar, y vuelva a premiar a los nacionalistas vascos y catalanes con esas dádivas y prebendas que nunca satisfacen su voraz ansia de ser más que los demás.

