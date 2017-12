El traje nuevo de Puigdemont

El calendario se precipita en este helador mes de diciembre. La Constitución ha cumplido 39 y la Purísima deja su rastro azulado en vísperas de la Nochebuena.

Parece que los acontecimientos están dejando a Puigdemont como aquel protagonista del cuento de hadas danés, escrito por Hans Christian Andersen publicado en 1837, titulado "El traje nuevo del emperador". La historia es una fábula con un mensaje de advertencia: «No tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa que es verdad». Para quienes no conozcan el cuento les diré que describe perfectamente la necedad de no reconocer la realidad entre quienes consideran que su líder no puede equivocarse. El cuento dice: "Hace muchos años vivía un rey que era comedido en todo excepto en una cosa: se preocupaba mucho por su vestuario. Un día oyó a Guido y Luigi Farabutto decir que podían fabricar la tela más suave y delicada que pudiera imaginar. Esta prenda, añadieron, tenía la especial capacidad de ser invisible para cualquier estúpido o incapaz para su cargo. Por supuesto, no había prenda alguna sino que los pícaros hacían lucir que trabajaban en la ropa, pero estos se quedaban con los ricos materiales que solicitaban para tal fin.

El emperador estaba nervioso al pensar si él mismo sería capaz de ver la prenda o no y envió primero a dos de sus hombres de confianza a verlo. Evidentemente, ninguno de los dos admitieron que eran incapaces de ver la prenda y comenzaron a alabar a la misma. Toda la ciudad había oído hablar del fabuloso traje y estaba deseando comprobarlo.

Los estafadores hicieron como que le ayudaban a ponerse la inexistente prenda y el emperador salió con ella en el desfile, sin admitir que era demasiado inepto o estúpido como para poder verla.

