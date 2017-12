Están ganando las "batallas" del lenguaje, del género, del laicismo y desde luego de las redes sociales, convertidas en estercoleros. Junqueras es un independentista que se ha saltado sin manos, y con una insufrible soberbia, la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y todo el Aranzadi español. En cualquier país democrático no es un "preso político", sino un "político preso". Bueno, pues muchos han picado el anzuelo de la persecución antidemocrática al disidente. La salmantina Clara Garrido, letrada de las Cortes, entrevistada por Carlos Alsina en Onda Cero, ha dado una lección de castellano: "Soy ciega, así me han enseñado en mi casa desde pequeña. Si no tengo miedo a la palabra, tampoco a la situación, no creo en los eufemismos. Ni los calvos son impeludos ni los sordos inoyentes". Boina.

En esta Navidad, hay nuevos disparates, como el que se va a perpetrar en Jerez de la Frontera, donde decían que para ser alguien había que ser caballo o apellidarse Domecq. Ahora hay otro apellido, Arrimadas, porque Inés, que muchos quisiéramos Presidenta de Cataluña, vino allí al mundo porque su padre, del salmantino Salmoral -como su madre-, era Secretario del Ayuntamiento. Pues allí el belén navideño municipal va a ser con "La Niña Jesusa". Ya está bien de Jesusito, el Manuel, Niño Dios, el churumbel€¡Niña, Jesusa y punto!. ¿Razón?: "El machismo está en tal representación religiosa". La Teniente de Alcaldesa, Carmen Collado, para justificar la extravagancia, ha dicho muy seria algo más ridículo aún, que nadie se asomó bajo los pañales para ver el sexo; y que con esta medida "poco a poco se acaban los micromachismos y el heteropatriarcado", toma del frasco. La cuestión bizantina –con los turcos entrando en Constantinopla-, el debate teológico, pero en 1453, fue el sexo de los ángeles, nunca el del Niño Dios. La concejala jerezana va más allá.

