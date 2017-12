¡Españoles todos...!

Este puente que acaba, conforme avanzábamos, lo hemos ido dejando atrás y ya apenas queda nada de él por delante. Unos conmemo- raron la Constitución, otros celebraron la Inmaculada y otros ni lo uno ni lo otro, pero no desaprovecharon el tiem- po sino que se unieron a la fiesta montándosela a su gusto, siendo quizás esta opción la que más seguidores haya tenido. La meteorología acompañó solo a veces (niebla, frío, también sol, algo de lluvia), pero no impidió que cientos de miles de españoles se echaran a las carreteras y pusieran tierra por medio intentando evadirse de la rutina en la que los de siempre tienen por mala costumbre meternos sin contemplaciones. Muchos, de Salamanca y su provincia no pasaron, aquí se quedaron y entre todos completaron el aforo llenando durante estos días hoteles y casas rurales.

Sin embargo el ruido ambiental cambió poco y la matraca soberanista no dejó de oírse ni un solo día con la intensidad de siempre, están en campaña y no hay quien los soporte. Son un coñazo, lo dijo Sánchez Ferlosio (que acaba de cumplir 90 años), lo digo yo y lo dice cualquiera que no esté metido en el ajo, porque lo es, además, financiado por todos, o sea, por cuenta del honrado ciudadano del país que —dicen— les roba.

Cataluña se ha quedado pequeña para tanta campaña y a nosotros nos toca acarrear con lo que a ellos les sobra.

