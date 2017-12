Más de lo mismo

Otro año más hemos celebrado el aniversario de nuestra sagrada Constitución, y otro año más hemos tenido, yo al menos, que enfrentarnos al bochorno de las mismas declaraciones, los mismos discursos, las mismas soflamas, las mismas palabras huecas -ni siquiera son palabras bonitas, pues la mayoría ni siquiera sabe hablar-; hemos tenido que ser testigos de piedra de la mismas mentiras en torno a la Constitución y su salud, pero de qué salud hablamos si la Carta Magna es aún un bebé gordo y hermoso, pues prácticamente ni se ha usado y, sobre todo y lo más grave, no se ha respetado, asistiendo a su pisoteo -y quema- a diario por parte de la barbarie ignorante que desconoce toda teoría y práctica democráticas. No somos fascistas, no somos comunistas, somos absurdos, populistas sin más. "La sociedad fallida dirigiendo un Estado fallido en estampida" podría muy bien llamarse el cuadro estrella de la revolución palurda con la que convivimos, de Puigdemont a Belén Esteban€

Nadie parece velar por la democracia y sus cimientos constitucionales, ni siquiera los llamados constitucionalistas saben de qué hablan cuando hablan de la Constitución, y los juristas se lían, no sé si en sus conocimientos o en el paso del tiempo que hace mella en todos€

