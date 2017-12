Estamos de pretemporada navideña. Nos estamos poniendo en forma (redonda es una forma) para poder afrontar los retos y desafíos que se nos plantean en breve, que no nos engañemos, que si comer y beber fuera deporte olímpico, tendríamos medalla garantizada, y, dentro de los españoles, en Salamanca estamos por encima de la media, que eso de vivir en una ciudad universitaria con su ambiente nocturno, nos ha dado, al menos a los de mi generación, un entrenamiento de barra que ya lo quisieran para sí muchos gimnastas.

Y es que la Navidad no ha llegado, pero ya se intuye, ya se huele, como esos señores mayores que van siempre arreglados con corbata y con su after shave, antes de que giren la esquina ya sabes que están llegando. Aún no tenemos la Plaza Mayor engalanada para las fiestas, pero sí tenemos las luces por la ciudad que nos recuerdan que, al menos una vez al año, tenemos que ser buenos.

Es verdad que el tiempo acompaña, que hace menos de tres semanas parecía que este año los Reyes Magos iban a venir en bermudas y con gafas de sol (mejor no le doy ideas a Carmena), pero vamos que la cosa ya se ha puesto en su sitio, ya podemos tirar de chaquetas, abrigos, bufandas, guantes y gorros.

