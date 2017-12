El vaticinio se cumplió, aunque solo a medias, porque el juez ha decidido que Junqueras, Forn y los "Jordis" sigan en prisión mientras el resto queda en libertad previo pago de cien mil euros por barba como fianza, por cuenta —dicen los mal pensantes—del contribuyente español, justo a tiempo de entrar en campaña electoral desde el primer segundo. Y ahí andan, dispuestos a lo que sea si eso les lleva a salirse con las suyas, que es lo que tienen metido entre ceja y ceja con la idea fija de no abandonar el empeño hasta que lo consigan. Esto que ayer comenzó no lo paran ya ni las urnas, que mucho me temo nos lleven sin rodeos al punto de partida de esta historia, con lo que vuelta a empezar.

De este asunto que tan mala deriva viene tomando no digo más, estoy medio de puente y no quiero dejarme llevar por nada ni caer en el asco que me produce esta gente un día y otro, que aburren a las ovejas, actuando como si el rebaño no tuviera otra ocupación en la vida más que hacerles la ola. No quiero dejar pasar la ocasión que me ofrecen la Constitución y la Inmaculada, ocasión de no perder el tiempo, y durante estos días cuelgo en la puerta el cartel de "No molestar, por favor", la cierro con la esperanza de que respeten el descanso ajeno y me dispongo a soñar. Otra cosa es que lo consiga, o sea, que me dejen, pero lo intento.

Sin pérdida de tiempo echo a andar puente adelante, lo hago a mis anchas, y como no necesito mucho espacio para moverme a gusto, sin salir de Salamanca —que está a tope de gente de fuera— lo consigo. Da tanto de sí que cabemos todos los que estamos y más que vengan sin que nadie moleste, porque si hospitalidad es lo que buscan, aquí la tienen.

Pasear por Salamanca (prefiero hacerlo de noche porque de día la tengo muy vista) es disponerse a descubrir a cada paso algún detalle nuevo, otro más que (sumados todos) hacen de esta ciudad un objeto inacabable.

