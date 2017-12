Ni el paro ni los sondeos

El CIS no nos ha traído buenas noticias. Fiar el futuro de Cataluña y de España a lo que puedan decir o hacer Pablo Iglesias y Ada Colau es como estar en el borde de un precipicio

Yo a los de Cataluña en Comú-Podem no los veo apoyando al bloque constitucionalista después del 21 de diciembre. De ninguna de las maneras. Y lo triste es que de su voto depende que se acaben las payasadas o que estemos otra vez inmersos en un proceso secesionista.

El sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado ayer, el mismo día que arrancó la campaña electoral, no da la mayoría a las fuerzas que podrían desterrar a los golpistas de las instituciones. Ciudadanos, PSC —poco fiable también— y PPC, obtendrían entre 59 y 60 escaños, de los 135 que conforma el Parlamento. Lejos de una mayoría suficiente para gobernar.

La buena noticia es que el bloque independentista, es decir los secesionistas "pata negra" de Juntos por Cataluña del prófugo Carlos Puigdemont y los radicales de la Cup y ERC se quedarían a un escaño de la mayoría parlamentaria necesaria para seguir con su "procés" particular. Todo dependería de lo que hagan con sus 9 escaños los chicos y chicas de Colau e Iglesias. Pero sería pedirle mucho que tuvieran un mínimo de sensatez o de sentido común para que apoyaran a la fuerza más votada dentro de los tres partidos que abogan por una España unida, que respetaran la Constitución y que no otorga ningún derecho a cualquier territorio para que decida unilateralmente por el resto de españoles sobre lo que debe ser este país.

