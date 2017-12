Los que no han pasado por prisión...

Hoy mi opinión, como la de tantos, viene subrayada por el mucho cansancio que llevamos encima todos los españoles con el asunto catalán. Muy bonito lo de los seis ex consellers saliendo de prisión y diciendo: "pensamos en Oriol, Joaquim y los Jordis",que se quedan€, pero hay algo que no entiendo ¿qué tal llevan ellos haber pasado por la cárcel y que estos cuatro permanezcan en ella mientras el que dice seguir siendo President de la Generalitat continúa yendo a la ópera en Suiza? Todo resulta extraño. Lo que hacen unos y lo que aguantan otros. Y más aún que el propio Puigdemont ande pensando en cómo venir sin que le pillen, mientras pretende hacer campaña para unas elecciones autonómicas que no reconoce. ¿Cómo va a hacerlo si cuando le preguntan sigue diciendo que es el President de la Generalitat? Vuelvo a la carga con lo de siempre. Todos los que se presenten a las elecciones del 21 D deben saber que se trata de unas elecciones autonómicas y no de otra cosa que no cabe, como se ha visto, dentro de los límites de nuestra Constitución y las leyes que refrenda, que están para cumplirse. Creo que eso ya les ha quedado claro a quienes han atentado contra ella no en nombre de Cataluña, sino en nombre de sus propios intereses respecto a Cataluña que no son, de ninguna manera, los de todos los catalanes y menos aún los de todos los españoles.

