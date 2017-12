¡Qué país!

Como buena parte de la gente con la que convivo, no me reconozco en mi alrededor. Parece que hasta el aire ha echado dientes y cualquier gesto, prudente observación o comentario personal, se vuelven una mordida y un ¡ay! que inmediatamente ocupan las redes sociales como gritos de todos y de nadie. El mundo de a pie ha dejado de hablar por miedo a ese otro mundo digital que dice lo que le viene en gana, y, muchas veces, sin tener que identificarse. Mundo digital que se deja llevar por un maniqueísmo irritante. O lo que es lo mismo, que valora las cosas como buenas o malas, sin términos medios. La verdad parece estar ya solo en los pensamientos extremos, sin dejar cabida alguna a que se fundan las ideas. Muy especialmente en esta España, donde ninguna otra cosa más parece caber que o ser comunista, o ser fascista. Dos identidades que deberían doler por todo lo que hay en ellas de insulto, ultraje, malsonancia y humillación. Que nadie se rasgue las vestiduras, pero en la historia de una y otra hay memoria de sangre.

A todo esto se suman los ataques a la inteligencia por los autoproclamados "omnipotentes de la intelectualidad". El rifirrafe catalán le ha dado cancha a buena parte de ellos y, ahí están, arengando a las masas con discursos llenos de agresividad y resentimiento que atentan contra toda suerte de futuro y convivencia. Hace pocos días salía a la luz una entrevista a Ramón Cotarelo –exprofesor de Pablo Iglesias, ideólogo de Podemos y ahora fichaje para la causa independentista del 21D por Ezquerra Republicana de Cataluña–. Además de afirmar sin rubor que España como nación no existe, acusa a Castilla de pasar de ser un conjunto de analfabetos y pastores de cabras a ser un andrajo. ¡Toma ya! Andrajo, en primera acepción del RAE, es una prenda de vestir vieja, rota o sucia; y en tercera, persona o cosa muy despreciable. ¡Vamos, que para este prenda somos lo peor y más nos valdría "apriscarnos" de por vida en un muladar! Pues va a ser que no, don Ramón.

