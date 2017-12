Na-vi-dad-es

Yo también me anticipo, no solo van a ser las grandes superficies o negocios en general los que lancen su campaña de Navidad. Resulta cuando menos curioso el proceso de anticipación navideña, no precisamente por una conciencia religiosa o espiritual, sino más bien por todo lo contrario. Desde hace meses podemos disfrutar de productos navideños y ofertas varias, todo ello incitando al consumo puro y duro. El negocio es el negocio. Llama la atención, no a todo el mundo, la manera de introducir el consumismo como fuente de felicidad. Si no compras no existes, sino consumes no eres nadie, basta ver cómo ha logrado convertirse en el hombre más rico del mundo el dueño de Amazon. También llama la atención que nuestra Plaza Mayor tenga que esperar a engalanarse para las fiestas, dado que si se adorna antes del botellón encubierto a modo de nochevieja universitaria, no habría espacio para tan magno evento (cultural donde los haya) y además corre el riesgo de sufrir daños colaterales.

Ya sé que mi campaña navideña llega muy apurada, este año hasta el Niño Jesús ya aparece en algún pesebre navideño de nuestras calles, se ve que la Virgen María se ha puesto antes de parto o el Niño Dios ve las cosas tan mal que quiere llegar antes. Ojalá fuésemos tan rápidos para parir respuestas adecuadas a realidades necesarias para el mejor funcionamiento de la ciudad y la provincia. Muchas son las carencias que padecemos en educación, sanidad, trabajo,€ hasta en la respuesta pastoral de la Iglesia salmantina que, por cierto a pesar de esa gran Asamblea Diocesana que hemos vivido, no acaba de dar respuesta adecuada a las necesidades pastorales de la Diócesis.

